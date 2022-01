Juve Stabia, si pensa a rinforzare l'organico: tre obiettivi di mercato per l'attacco

Serie C Girone C

Il rinvio del derby contro l'Avellino e la speranza di ritornare al ritmo partita già dall'impegno casalingo con la Vibonese. La Juve Stabia di Stefano Sottili, dopo aver ritrovato la giusta dimensione e dimenticato l'avvio di stagione ad intermittenza, si prepara alla seconda fase del campionato. I gialloblè vanno a caccia di un miglioramento della posizione attuale in classifica e l'obiettivo playoff dovrà essere agguantato. Giocare gli spareggi di fine competizione è il traguardo che le Vespe hanno intenzione di raggiungere e, di conseguenza, la società sta lavorando per potenziare il gruppo a disposizione dello staff tecnico.

Porte girevoli per il club di Castellammare che saluterà alcuni elementi, poco utilizzati e non centrali in organico, e si fionderà all'acquisto di pedine utili al mister. Gli occhi della dirigenza sono orientati in chiave offensiva, il sodalizio partenopeo è deciso ad affiancare un profilo utile al pacchetto avanzato. Si guarda in casa Catania viste le enormi difficoltà che i siciliani stanno attraversando e i due nomi finiti sul taccuino sono quelli di Tommaso Ceccarelli e Andrea Russotto.

Il primo, classe 1992, è un'ala destra capace di muoversi anche da trequartista o seconda punta. Dunque, ruoli chiave nello scacchiere di Sottili e della Juve Stabia. Tuttavia, il romano è seguito anche dall'Avellino che sta monitorando costantemente la situazione. Analoga posizione in campo per il secondo, classe 1988 e più orientato al gioco alle spalle del terminale d'attacco. Sull'ex Cavese, però, è forte l'interesse della Turris che sta pensando di rinforzare il reparto di mister Bruno Caneo.

Più complicata la pista che porta a Francesco Nicastro. In scadenza di contratto col Padova, il giocatore - che ha già vestito la casacca gialloblè - non vorrebbe ritornare al Sud.