Juve Stabia - Boccia e Todisco firmano il primo contratto da professionisti

Serie C Girone C

Lavori in corso in casa Juve Stabia in vista del prossimo campionato. Con la campagna abbonamenti definita, la società sta operando sul mercato alla ricerca di profili validi da consegnare a mister Leonardo Colucci. È compito del direttore sportivo Giuseppe Di Bari scovare elementi utili alla causa gialloblù. Nel contempo, il club intende valorizzare anche la crescita dei propri giovani. In giornata, infatti, sono arrivati i primi contratti da professionisti per Aniello Boccia e Gianmarco Todisco:

"La S.S. Juve Stabia comunica di aver fatto sottoscrivere il primo contratto da professionisti ad Aniello Boccia e Gianmarco Todisco dando ulteriore dimostrazione di voler puntare su di loro, dopo essere cresciuti nel settore giovanile. Boccia e Todisco rappresentano prospetti importanti per la Juve Stabia, confermando l’attenzione allo sviluppo e alla crescita dei nostri giovani talenti".