Juve Stabia-Benevento, derby ad alta quota: le probabili formazioni e dove vedere la partita

Sfida ad alta quota, lo stadio Menti accoglie il big match di giornata e Castellammare si prepara allo scontro diretto in vetta. La Juve Stabia, capolista del campionato, ospita il Benevento, seconda forza al pari del Picerno. La squadra di Guido Pagliuca, rivelazione del girone, è stata protagonista di un cammino finora straordinario; la compagine allenata da Matteo Andreoletti però va a caccia del blitz esterno per agganciare proprio le vespe in vetta.

Il tecnico gialloblè ha presentato così la sfida: “Fa piacere recuperare tutti e avere più scelte. Ci tengo a raccontare un aneddoto di questo gruppo perché è splendido, è uno dei motivi dell’unione forte tra la squadra e i tifosi. Ho dato due giorni di festa dopo la partita di Messina per coloro che non avrebbero giocato in Coppa, mentre un solo giorno di riposo per coloro che avrebbero preso parte alla sfida con l’Avellino, aggregando una decina di Primavera per potersi allenare. Lunedì invece li ho trovati tutti al campo, anche quelli che avevano il giorno di riposo. Si gioca in Coppa ad Avellino, il giorno dopo faccio venire i ragazzi della Primavera per lavorare in funzione della partita di domani per fare riposare chi era sceso in campo mercoledì. Si sono presentati lo stesso, dicendo di stare bene e di volersi allenare. Questa è la forza di questo gruppo, questi ragazzi sono belli e mi fa piacere stare con loro tutti i giorni. Rinnovo? Colgo l’occasione per ringraziare il presidente e tutte le persone vicine, voglio ringraziare i direttori e tutta la società, perché mi danno la possibilità di lavorare in un progetto iniziato a luglio. Qui sto bene, sono contento. Anche la mia famiglia sta bene a Castellammare. Benevento? È stato costruito bene, già da quando sono retrocessi in Serie C. Il nostro percorso passa però attraverso il lavoro quotidiano e così abbiamo fatto questa settimana, la partita di Coppa non ci ha dato fastidio. Nessuno immaginava che Juve Stabia-Benevento potesse valere un primato. Il merito è dei ragazzi e delle persone che lavorano intorno al club”.

Queste le parole dell’allenatore giallorosso: La squadra è carica. Per quanto avrei fatto a meno delle vicissitudini degli ultimi giorni, è concentrata per una partita bellissima. Ha dato le risposte che mi aspettavo, arriviamo al derby nelle condizioni migliori. Dubbi? Riguardano chi è subentrato e ha fatto molto bene come Benedetti, Terranova e Masciangelo e chi in settimana ha spinto con lo spirito giusto. Ho visto, ad esempio, un Tello positivo. L’assenza di Pastina ci impedisce di avere un braccetto mancino, quindi bisogna adattare qualcuno come Capellini o Berra. Ci vedo meno El Kaouakibi, mentre Terranova lo vedo molto più come difensore centrale. Talia? Sta bene, è un calciatore che ha lavorato negli ultimi giorni al completo con la squadra. Ciano? Ha spinto, ha fatto una delle migliori settimane. È un giocatore dal quale ci si aspettano dei colpi. Juve Stabia? Ha un’identità chiara, è prima con merito, difende bene di reparto, ma al tempo stesso ama anche fraseggiare. Dovremo essere molto bravi a togliere il dominio del gioco e anche ad abbassarci quando sarà necessario. Sta facendo qualcosa di straordinario. La sua bravura è legata al fatto che è partita con un gruppo solido, ha uno degli allenatori migliori della categoria e ha acquistato giocatori funzionali alla sua idea. Match decisivo? No, sarebbe limitante. È una sfida importantissima. Temo l’ambiente? No, mi stimola”.

La Lega Pro torna in diretta su Rai 2 con il derby campano tra Juve Stabia e Benevento. La partita, valida per la sedicesima giornata di Serie C, è in programma domenica 3 dicembre 2023 alle ore 16. Gara visibile in diretta anche su Sky Sport al canale 256, in streaming su Sky Go e su Now. Il confronto tra le due formazioni torna dopo l’ultimo precedente della stagione 2019/20, quella volta fu pareggio: 1-1. In totale i precedenti sono 14 con 7 vittorie delle vespe (l’ultima nel playoff di C 2012/11 per 1-0) e 5 successi dei giallorossi (l’ultimo 1-0 nel 2015/16).

Le probabili formazioni

Juve Stabia (4-3-1-2): Thiam; Baldi, Bachini, Bellich, Andreoni; Buglio, Leone, Meli; Romeo; Piscopo, Candellone. All.: Pagliuca

Benevento (3-5-2): Paleari; El Kaouakibi, Terranova, Capellini; Improta, Karic, Agazzi, Pinato, Benedetti; Bolsius, Ferrante. All.: Andreoletti