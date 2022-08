Juve Stabia, previsto un allenamento congiunto col Nola. Capitolo mercato: Boccia saluta e va al Catania

Lo slittamento dei calendari ha gettato incertezza attorno alla prossima competizione di Lega Pro. In casa Juve Stabia, nonostante l'attesa del debutto, si continua a lavorare. La preparazione è arrivata alla fase clou, i gialloblè hanno intenzione di approcciare al meglio con la nuova stagione per riscattare la deludente parentesi dello scorso anno. L'agenda delle Vespe si riempie con l'allenamento congiunto che andrà in scena domenica mattina. Il team di Castellammare ha comunicato il confronto col Nola allo Sporting Club il 21 agosto 2022 alle ore 10.30. L'amichevole sarà a porte chiuse, ma andrà in diretta sui canali ufficiali del club. Nel frattempo, la società ha annunciato la separazione dall'ex Giugliano, Aniello Boccia. Il calciatore si trasferisce al Catania: "La S.S. Juve Stabia comunica la cessione delle prestazioni sportive del difensore, classe ‘02, Aniello Boccia. Ad Aniello, cresciuto nel nostro settore giovanile, vanno i ringraziamenti per quanto fatto con la Nostra maglia".