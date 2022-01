Juve Stabia, perfezionato l'accordo con la Carrarese: ceduto il centrocampista Berardocco

Si è conclusa anzitempo l'esperienza di Luca Berardocco in Campania. Il centrocampista di Pescara, classe 1991, lascia la Juve Stabia e si trasferisce alla Carrarese. A comunicarlo è stata la società partenopea con una nota ufficiale: il calciatore ritorna a vestire la casacca toscana. Va in archivio, dunque, l'avventura del mediano alla corte delle Vespe. Una stagione e mezza per il giocatore con la divisa dei gialloblè: il bottino è di 56 gettoni collezionati sul manto erboso, conditi da 7 reti e 4 assist. Nell'attuale annata, il prossimo trentunenne è stato un comprimario e ha totalizzato 891' in campo. Questa la nota del club di Castellammare: "La S.S. Juve Stabia rende noto che è stato perfezionato l’accordo con la Carrarese Calcio 1908 S.R.L., per la cessione del diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Luca Berardocco, classe ’91. La società ringrazia il giocatore per la correttezza e la professionalità sempre dimostrati in questi anni". L'operazione in uscita dovrà inevitabilmente spingere la società a valutare un nuovo profilo per il centrocampo.