Campionato Primavera, Juve-Napoli 1-2: decide un gol al 95esimo di Ambrosino

Il Napoli Primavera ha battuto la Juventus per 2-1 nella terza giornata del campionato Primavera 1 all’Ale & Ricky Juventus Training Center. Strepitosa ed emozionante vittoria degli azzurrini che rimontano e ribaltano il match al 95esimo grazie ad una doppietta di Ambrosino.

Partita subito in salita per i ragazzi di Frustalupi, che passano in svantaggio dopo 10 minuti per un gol di Chibozo. Il Napoli pareggia poco prima della mezzora: lancio di D'Agostino per Ambrosino, che in diagonale fulmina il portiere bianconero siglando l'1-1.

I partenopei sfiorano il secondo gol in più occasioni, ma il raddoppio arriva al 95esimo ancora grazie ad Ambrosino che in progressione salta un difensore e scarica in rete la palla che vale la vittoria.

La formazione del Napoli

Napoli: Idasiak; Barba, Hysaj, Costanzo; Di Dona (56' Marchisano), Vergara, Coli Saco (63' Toure), Spavone (81' Gioielli), De Marco (56' Giannini); D’Agostino (81' Marranzino), Ambrosino. All. Frustalupi.