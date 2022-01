Juve-Napoli, azzurri partiti regolarmente per Torino: 4 Primavera tra i convocati

Il Napoli è partito regolarmente nel pomeriggio per Torino dove giovedì sera, con calcio d'inizio alle ore 20,45, affronterà la Juventus all'Allianz Stadium nel primo match di campionato del 2022. L'Asl Napoli 1 Centro aveva emesso nelle ore precedenti un comunicato a conclusione dell'indagine epidemiologica dopo le diverse positività emerse nel gruppo squadra tra ieri ed oggi.

Gli azzurri, orfani anche del tecnico Luciano Spalletti, sono in piena emergenza tra casi Covid e calciatori convocati in Coppa d'Africa. Assente anche Fabian Ruiz, non ancora al meglio dopo l'infortunio. Aggregati alla comitiva partenopea per la trasferta in Piemonte anche quattro giocatori della Primavera di Frustalupi: si tratta del portiere Idasiak, dei difensori Costanzo e Spedalieri e del centrocampista Vergara.

Questo l'elenco completo dei convocati:

PORTIERI - Ospina, Marfella, Idasiak

DIFENSORI - Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Ghoulam, Zanoli, Costanzo, Spedalieri

CENTROCAMPISTI - Demme, Lobotka, Elmas, Zielinski, Vergara

ATTACCANTI - Mertens, Politano, Insigne, Petagna.