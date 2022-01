Juve-Napoli, designata la sestina arbitrale: chi fischia all'Allianz Stadium

Sarà l'arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere Juventus-Napoli, gara valevole per la 20esima giornata di Serie A in programma giovedì 6 gennaio alle ore 20,45 all'Allianz Stadium.

Gli assistenti saranno Giallatini e Preti. IV Uomo Marcenaro. Al Var ci sarà Irrati, assistito da Meli.

Sozza, un solo precedente con il Napoli

Sozza, 34 anni, ha diretto una sola volta in precedenza gli azzurri, proprio in questo campionato, in occasione della vittoria degli uomini di Spalletti sul campo della Fiorentina per 2-1 il 3 ottobre scorso.