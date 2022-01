Napoli, il rinforzo in attacco può sbarcare dall'Argentina: "Proposta in arrivo"

Julian Alvarez è sicuramente uno dei talenti più promettenti del calcio sudamericano. L'attaccante, 22 anni il prossimo 31 gennaio, è stato grande protagonista dell'ultima SuperLiga argentina vinta dal River Plate, nella quale ha collezionato la bellezza di 18 gol e 7 assist in 21 partite.

Con l'addio ormai certo di Lorenzo Insigne e quelli possibili di Mertens e Lozano durante il prossimo mercato estivo, il Napoli sarà interessato a reperire rinforzi anche nel reparto avanzato.

Dall'Argentina, nelle ultime ore, è rimbalzata l'indiscrezione pubblicata dal noto ed autorevole quotidiano "Diario Olè", che ha parlato dell'interesse azzurro nei confronti di Alvarez. Sul giocatore ci sarebbe anche l'interesse di Atalanta e Nizza e proprio questi tre club - secondo Olè - starebbero lavorando in queste ore per inviare una proposta al River per l'attaccante, che ha una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. Anche il suo agente starebbe lavorando ai dettagli di queste offerte provenienti dall'Europa.