Juan Jesus: "Ho vissuto in due grandi città come Milano e Roma, ma Napoli è tutt’altra cosa"

"Io ho vissuto qui in Italia in due grandi città come Milano e a Roma, ma vivere a Napoli è tutt’altra cosa. A Milano avevo la nebbia, qui invece di fronte a casa mia ho il mare che è fantastico. Qui i tifosi mi sono più calorosi e quando mi incontrano per strada mi trattano come se appartenessi alla loro famiglia". Così Juan Jesus, nel corso di una lunga intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del suo ambientamento nella città partenopea.

"Sin dal primo giorno mi sono reso conto di far parte di un gruppo fantastico, il mio inserimento è stato molto facilitato da questo. Sembrava che io facessi parte della squadra già da tanti anni. Quando scendiamo in campo sappiamo di dover dare sempre tutto per la maglia. Lo dobbiamo fare per la società, per i compagni e per tutti i tifosi. Noi siamo il Napoli e dobbiamo puntare sempre a vincere sia che si tratti di campionato che di Europa League. Siamo delusi di essere stati eliminati dalla Coppa Italia. Sappiamo di avere un gruppo importante e lotteremo fino all’ultima partita che è contro lo Spezia fuori casa per vincere lo scudetto“, ha aggiunto il difensore azzurro parlando degli obiettivi di squadra".

Sul suo futuro Juan Jesus ha concluso: "Sono contento di aver scelto Napoli e ho scelto questa piazza non per mettermi in mostra. Detto ciò, ho un anno di contratto, ma la mia permanenza in azzurro non dipende solo da me”.