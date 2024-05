Italiano: "Ho una stima enorme nei confronti di De Laurentiis. Si è comportato da signore"

"Non ho sentito le parole del presidente De Laurentiis. Secondo me voleva dire che ha chiamato la società e la società non ha permesso di contattarmi, poi a quel punto si è tirato indietro. Il resto non si sa, ma secondo me è andata così. Penso si sia comportato da signore". Così Vincenzo Italiano, nella conferenza stampa post Fiorentina-Napoli, ha parlato della possibilità di succedere a Luciano Spalletti sulla panchina azzurra la scorsa estate.

"La stima che ho nei confronti del presidente De Laurentiis è enorme e questo gesto l'ha ulteriormente aumentata. Prossima stagione? Dopo aver perso due finali lo scorso anno e aver avuto la capacità di centrarne una terza per provare a rifarsi, l'unico pensiero ora va a quello. Non penso ad altro, penso solamente a quella partita, per cercare di prepararla al meglio", ha aggiunto il tecnico viola.