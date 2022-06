Napoli, buone notizie dalla Nazionale: esordio per Zerbin, bene Politano

Buone notizie per il Napoli dalla Nazionale, che torna alla vittoria battendo per 2-1 l'Ungheria a Cesena in Nations League grazie alle reti di Barella e Pellegrini.

Il ct Mancini ha fatto esordire nel finale del match Alessio Zerbin. L'esterno d'attacco di proprietà del Napoli, reduce da un'ottima stagione in Serie B al Frosinone, è entrato in campo al minuto 83 al posto di Raspadori.

Da segnalare anche la prestazione di Matteo Politano, tra i migliori del match. Per l'attaccante azzurro un assist, una traversa e tante belle giocate.