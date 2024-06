L'Italia di Spalletti saluta gli Europei: rientro a casa anticipato per i 4 calciatori del Napoli

L'Italia di Luciano Spalletti torna meritatamente a casa dopo essere stata eliminata agli ottavi di finale di Euro 2024 dalla Svizzera con un netto 2-0 nel gioco e nella prestazione. Troppo brutti ancora una volta gli azzurri, praticamente mai in partita fisicamente e mentalmente.

Non bastano le solite miracolose parate di Gianluigi Donnarumma. Il portiere napoletano salva il risultato al 24' in uscita su Embolo, ma al 37' arriva il meritato vantaggio degli elvetici con il bolognese Freuler. Al rientro in campo dagli spogliatoi l'Italia non reagisce e anzi capitola del tutto, con il raddoppio immediato di Vargas.

La reazione azzurra è sterile e confusionaria. Arrivano due legni, ma il risultato resta inchiodato sul 2-0. I cambi di Spalletti stavolta non sortiscono effetto, Berlino stavolta si rivela amara per l'Italia. L'avventura agli Europei finisce anticipatamente, con i quattro calciatori del Napoli (Meret, Di Lorenzo, Folorunsho e Raspadori) che potranno dunque aggregarsi ai compagni agli ordini di Conte prima del previsto.