L'Italia di Spalletti cade contro la Spagna: serata da dimenticare per Di Lorenzo

Dopo il successo all'esordio per 2-1 contro l'Albania, l'Italia di Luciano Spalletti cede alla Spagna per 1-0 nel secondo match degli Europei 2024. Gli azzurri giocano una brutta partita, subendo il predominio territoriale degli iberici. A decidere l'incontro un autogol di Calafiori a inizio ripresa.

A tenere in bilico il punteggio fino al termine sono state le parate di Gigio Donnarumma. Il portiere napoletano ha salvato la sua porta con almeno tre interventi prodigiosi. In grandissime difficoltà Giovanni Di Lorenzo contro un cliente terribile come Nico Williams.

Nel finale Spalletti inserisce anche Raspadori, ma la reazione d'orgoglio dell'Italia non produce il pareggio. Ora servirà almeno un punto nell'ultima partita del girone contro la Croazia, in programma lunedì sera a Lipsia con calcio d'inizio alle ore 21.00.

Spalletti: "Erano più freschi di noi"

"Troppa Spagna, erano più freschi di noi. Noi abbiamo avuto letture troppo ritardate. La chiave del problema è la stessa: noi eravamo sotto livello per reazione, per accompagnare, per ritornare a guadagnare posizioni basse. Erano più freschi di noi e ci hanno creato problemi nella velocità di scelte. Quando sono entrati tre o quattro giocatori più freschi abbiamo messo più palloni alti e creato situazioni che ci potevano portare a pareggiarla, ma sono stati troppo più forti di noi e hanno vinto meritatamente. La Croazia? La differenza la facciamo sempre noi, dipende come ci arriviamo noi, con le nostre scelte. Se non abbiamo scelte, diventa difficile". Questa l'analisi del ct Luciano Spalletti al termine del match ai microfoni di Rai Sport.

Il tabellino

Spagna-Italia 1-0

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Pedri (dal 26' st Alex Baena), Rodri, Fabian Ruiz (dal 48' st Merino); Yamal (dal 26' st Ferran Torres), Morata (dal 32' st Oyarzabal), Williams (dal 32' st Perez). A disp. Raya, Remiro, Nacho, Vivian, Joselu, Dani Olmo, Grimaldo, Zubimendi, Jesus Navas, Fermin Lopez. Ct De La Fuente.



Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Frattesi (dal 1' st Cambiaso), Jorginho (dal 1' st Cristante), Barella; Chiesa (dal 19' st Zaccagni), Scamacca (dal 19' st Retegui), Pellegrini (dal 37' Raspadori). A disp. Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Darmian, Bellanova, Mancini, Fagioli, El Shaarawy, Folorunsho. Ct Spalletti.



Marcatore: 55' aut. Calafiori



Arbitro: Vin?i? (Slovenia)



Note: ammoniti Donnarumma, Rodri, Le Normand, Carvajal.