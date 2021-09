Non c'è Lorenzo Insigne, rientrato a Napoli per motivi familiari, e così a tenere alto l'onore del Napoli in Nazionale ci pensa Giovanni Di Lorenzo.

Il terzino azzurro, schierato titolare dal ct Mancini nel match contro la Lituania, ha segnato il gol del 5-0 in favore dell'Italia, sua prima marcatura con la maglia della Nazionale.