Italia-Inghilterra al Maradona, Mancini: "A Napoli c'è grande entusiasmo, i napoletani ci daranno una mano"

L'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo giovedì 23 marzo allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli contro l’Inghilterra, nella gara che aprirà il cammino nelle qualificazioni a Euro 2024.

“Non sarà ovviamente una partita semplice, e l’augurio è quello di avere tutti i giocatori a disposizione, anche se mancano circa 20 giorni e la speranza è di recuperare tutti così da poter scegliere – ha detto il ct azzurro a margine della presentazione della partnership tra la Figc e Telepass – . Vogliamo partire con il piede giusto, giocando nello stadio di una città dove c’è grande entusiasmo e contro un avversario affrontato tante volte negli ultimi tempi. Il ‘Maradona’ sarà sicuramente pieno e speriamo che i napoletani ci diano una mano. Partire bene sarebbe un’ottima cosa”.

Venduti 11mila biglietti per il match del Maradona

Cresce l'attesa per Italia-Inghilterra. Sono circa 11.000 i biglietti già venduti per il match in programma giovedì 23 marzo allo stadio "Diego Armando Maradona" di Napoli. I tagliandi sono disponibili presso i punti vendita Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com.

La Federazione e il Comune di Napoli stanno, inoltre, definendo una serie di attività promozionali in occasione della partita, che vedrà gli azzurri tornare a giocare nel capoluogo campano a quasi dieci anni di distanza dall’incontro delle qualificazioni al Mondiale 2014 con l’Armenia. Altre iniziative di carattere sociale, organizzate in collaborazione con la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes, saranno rese note nei prossimi giorni.