Le 4 coincidenze che fanno ben sperare Spalletti e l'Italia per Euro 2024

C'è grande attesa per la partecipazione dell'Italia del ct Luciano Spalletti a Euro 2024, dove la Nazionale si presenterà da campione in carica.

Ci sono una serie di curiosità e coincidenze statistiche che possono essere di buon auspicio, dal punto di vista della 'cabala', per l'ex tecnico del Napoli campione d'Italia e per tutti i tifosi degli azzurri anche per questa edizione.

Come rilevato, infatti, dalla pagina social "Calciatori per sbaglio" nella stagione calcistica 2020/2021, che si concluse poi con la vittoria dell'Italia ai campionati europei, si verificò la vittoria dello scudetto dell'Inter, la vittoria dell'Atalanta in casa del Liverpool, la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta e una squadra allenata da Tuchel in semifinale di Champions League contro il Real Madrid.

In occasione della vittoria del 2021, inoltre, erano tre i calciatori del Napoli presenti in rosa (Meret, Di Lorenzo e Insigne) e chissà che anche stavolta non possano essere almeno 3 (tra Meret, Di Lorenzo, Politano e Raspadori).