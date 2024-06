Euro 2024, l'Italia di Spalletti acciuffa gli ottavi in extremis: Di Lorenzo e Raspadori in campo dall'inizio

L'Italia di Luciano Spalletti acciuffa gli ottavi di finale agli Europei 2024, seppur con grande sofferenza. A portare gli azzurri alla fase successiva è un gol di Zaccagni, che sigla al 97' la rete dell'1-1 nel match con la Croazia, regalando alla nazionale la qualificazione come seconda nel girone B, alle spalle della Spagna.

Ora ad attendere Donnarumma e compagni ci sarà sabato 29 giugno a Berlino, con calcio d'inizio alle ore 18.00, la Svizzera.

Spalletti punta su Raspadori dall'inizio

Spalletti cambia modulo e rivoluziona l'undici titolare negli interpreti. La squadra azzurra si sistema in campo con un 3-5-2, con Di Lorenzo e Di Marco larghi sulle fasce e Raspadori e Retegui in attacco al posto di Chiesa e Scamacca. I primi 45 minuti del match sono molto tattici, con le due squadre che si studiano, concedendosi pochissime occasioni da gol degne di nota.

Nella ripresa al minuto 53' la Croazia ha la grande occasione di sbloccare il match con un calcio di rigore, concesso per fallo di mano del neo entrato Frattesi, ma Donnarumma ipnotizza Modric. Il miracolo del portiere napoletano, però, non basta perchè il centrocampista del Real Madrid dopo circa un minuto approfitta di un buco della difesa italiana per siglare la rete dell'1-0. Spalletti rivolta la squadra nel modulo e negli interpreti, con una serie di cambi. Al 75' va fuori anche l'attaccante del Napoli Raspadori, sostituito dall'atalantino Scamacca.

L'ingresso decisivo è quello di Zaccagni, che al minuto 82 rileva Darmian. E' proprio del laziale, infatti, il gol che al 97' regala il pareggio e la qualificazione all'Italia, finalizzando al meglio una splendida azione condotta da Calafiori.

Il tabellino

Croazia-Italia 1-1

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric (dal 35' st Majer), Brozovic (dal 25' st Ivanusec), Kovacic; Sucic (dal 25' st Perisic), Kramaric (dal 44' st Juranovic), Mario Pasalic (dal 1' st Budimir). A disp. Labrovic, Ivusic, Erlic, Petkovic, Sosa, Pjaca, Vida, Marko Pasalic, Baturina. Ct. Dalic.



Italia (3-5-2): Donnarumma, Darmian (dal 36' st Zaccagni), Bastoni, Calafiori; Di Lorenzo, Barella, Jorginho (dal 37' st Fagioli), Pellegrini (dal 1' st Frattesi), Dimarco (dal 12' st Chiesa); Raspadori (dal 30' st Scamacca), Retegui. A disp. Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Chiesa, Bellanova, Cristante, Mancini, El Shaarawy, Cambiaso, Folorunsho. Ct. Spalletti.



Marcatori: 55' Modric (C), 97' Zaccagni (I)



Arbitro: Makkelie (Paesi Bassi)

Note: ammoniti Sucic, Modric, Ivanusec, Pongracic, Stanisic, Brozovic (C), Calafiori, Fagioli (I)

Di Lorenzo: "Partita sofferta, ma la cosa importante era passare il girone"

"E' stata una partita sofferta, ma la cosa importante era passare questo girone, che era molto difficile. Per questo siamo contenti. Dobbiamo sicuramente crescere, il tempo è poco. Ora ci portiamo a casa questa qualificazione. Sicuramente a livello di gioco si può fare meglio. Bisogna ripartire da questo punto e lavorarci. A livello caratteriale, però, la squadra ha dato tutto. Il mister oggi ha provato a cambiare qualcosa. Meritiamo di andare avanti, ora viene il bello. Le critiche nei miei confronti dopo la Spagna? Credo siano state giuste, quando uno becca una serata no. So benissimo che non so quello della partita contro la Spagna. Io continuo a lavorare, le critiche ci stanno. Sono giuste quando uno sbaglia. Con mister Spalletti ho un rapporto bellissimo. Con un altro allenatore forse stasera non avrei giocato. Io darò sempre il massimo per lui e per il suo staff". Così il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato al termine della partita ai microfoni di Rai Sport.

Spalletti: "Passiamo il turno meritatamente"

"Ci si crede sempre fino all'ultimo minuto, nel calcio di oggi, ci sono dei momenti che diventano clou. E visto che si erano messi dietro, bastava uno scambio pulito sulla trequarti per prenderli dietro le spalle. Dobbiamo ancora mettere mano su qualche aspetto perché ci sono cose che sono illogiche nelle nostre partite, ma abbiamo passato il turno meritatamente". Questo il commento del ct Luciano Spalletti al termine del match ai microfoni di Rai Sport.