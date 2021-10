Italia-Argentina, Gravina: "Per lo stadio penso al Maradona di Napoli"

"Io credo che la partita tra Italia ed Argentina per questa sorta di supercoppa fra Europa e America si disputerà senza problemi di calendario. Per quanto riguarda lo stadio stavo pensando al Diego Armando Maradona di Napoli, ma io sono un romantico e ci sono altre città che si sono proposte per ospitare l'evento". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, nel corso del suo intervento alla quarta edizione del Festival dello Sport a Trento.

"In programma c'è il comitato esecutivo della Uefa dove si dovrebbe ufficializzare la data del match. È molto bella l'idea di disputare questo incontro, anche in ottica di una collaborazione con la Conmebol", ha aggiunto il numero uno della Federazione.