L'Italia di Spalletti parte bene agli Europei: Di Lorenzo in campo per tutto il match

L'Italia di Luciano Spalletti parte con il piede giusto agli Europei 2024 in Germania. Gli azzurri battono a Dortmund l'Albania per 2-1 nella prima gara del girone B e rispondono alla Spagna, prossima avversaria, che nelle ore precedenti aveva per 3-0 la Croazia.

Donnarumma e compagni sono stati molto bravi a reagire a un inizio shock. Dopo appena 23 secondi, infatti, gli albanesi si sono portati subito in vantaggio con il centrocampista offensivo del Sassuolo Nedim Bajrami, lesto a sfruttare una clamorosa leggerezza dell'interista Di Marco.

La reazione dell'Italia è, però, immediata con Pellegrini che sfiora subito il pari. E' proprio il capitano della Roma a servire Bastoni, che di testa all'11' sigla la rete dell'1-1. Al minuto 16 Barella ribalta del tutto il risultato, con uno splendido tiro di prima intenzione dal limite dell'area che buca la porta di Strakosha e fa esplodere di gioia il gruppo azzurro.

La squadra di Spalletti assedia quella di Sylvinho nella propria metà campo e le trame di gioco sembrano essere quelle del Napoli stagione 2022/2023. Arrivano altre clamorose occasioni con Frattesi, che colpisce il palo, Scamacca e Pellegrini, ma il tris non c'è e i primi 45 di gioco si chiudono con il minimo vantaggio.

Nella ripresa l'Italia controlla il match, con i ritmi che inevitabilmente calano. Spalletti opera alcuni cambi, ma al 90' è il napoletano Donnarumma a salvare il risultato, sbarrando la porta a Manaj, che si ritrova a battere a rete solo davanti al portierone stabiese. Nel recupero spazio anche ad un altro calciatore del Napoli, Folorunsho, che fa il suo ingresso in campo al posto di Barella. In campo per tutto il match Giovanni Di Lorenzo.

Il tabellino

Italia-Albania 2-1

Italia (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco (dal 38' st Darmian); Jorginho, Barella (dal 47' st Folorunsho); Frattesi, Pellegrini (dal 32' st Cristante), Chiesa (dal 32' st Cambiaso); Scamacca (dal 38' st Retegui). A disp. Vicario, Meret, Buongiorno, Gatti, Raspadori, Bellanova, Mancini, Zaccagni, Fagioli, El Shaarawy. Ct Spalletti.

Albania (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami (dal 42' st Muçi); Asani (dal 23' st Hoxha), Broja (dal 32' st Manaj), Seferi (dal 23' st Laçi). A disp. E. Berisha, Kastrati, Balliu, Gjasula, Mihaj, M. Berisha, Ismajli, Daku, Abrashi, Kumbulla, Aliji. Ct. Sylvinho



Marcatori: 1' Bajrami (A), 11' Bastoni (I), 16' Barella (I)



Arbitro: Zwayer (Germania)



Note: ammoniti Pellegrini, Calafiori, Broja, Hoxha.

Spalletti: "Nel primo tempo si sono viste tante cose buone"

"Si sono viste tante cose buone nel primo tempo, che debbono però portare da qualche parte, perché altrimenti se restano fini a se stesse non portano a niente. Tra le cose buone, quella di poter far male più volte: puoi riuscirci e puoi non riuscirci. Non siamo andati a prendere quella direzione per finire l'azione il prima possibile. Ci siamo costruiti la possibilità di puntare la linea difensiva e poi siamo tornati indietro. Abbiamo cambiato troppo presto idea di poter far male. Nel secondo tempo loro hanno dovuto fare qualcosa in più perché stavano perdendo: noi invece nella salita siamo stati risucchiati dalla loro linea difensiva. A volte ci viene di essere un po' comodi nel fare le cose e non in maniera ugualmente cattiva e tignosa". Questo il commento del ct Luciano Spalletti a fine partita ai microfoni di Rai Sport.

La classifica del gruppo B

Prima giornata:

Spagna-Croazia 3-0

Italia-Albania 2-1

Classifica: Spagna, Italia 3, Albania, Croazia 0.

Giovedì l'attesissima sfida contro la Spagna

Il prossimo impegno per l'Italia è in programma giovedì 20 giugno. Gli uomini di Spalletti affronteranno gli iberici a Gelsenkirchen, con calcio d'inizio fissato per le ore 21.00.