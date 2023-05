Ischia, Taglialatela: "Il campionato di Serie D è difficile, vogliamo fare bella figura. Mister Buonocore e ds Lubrano confermati"

Campionato, promozione e festa: tutto archiviato nei ricordi più belli. Per l’Ischia è stata una stagione intensa, terminata con il ritorno in Serie D. Il club di Pino Taglialatela ha intenzione di alimentare il progetto tecnico e sta muovendo i primi passi in vista della prossima annata sportiva. Idee già molto chiare, dallo staff tecnico alla composizione della rosa, passando per la risistemazione del manto verde e per la scelta del ritiro: “In realtà non ci siamo mai fermati - spiega Taglialatela - perché sono in costante contatto con il tecnico Buonocore e il direttore sportivo Lubrano. Fin dalla conclusione dello scorso campionato, abbiamo concordato una linea da seguire e attendiamo la definizione del budget prima di passare alla fase operativa. Nella giornata di lunedì mi incontrerò con Carlino per definire gli accordi con i nostri partner, con gli sponsor che nell’ultima annata sono stati determinanti e approfitto dell’occasione per ringraziarli. È grazie a loro se siamo riusciti a disputare un campionato da protagonisti. Tuttavia spero che qualche grosso gruppo imprenditoriale possa interessarsi all’Ischia Calcio per fare un qualcosa di importante in chiave futura, affinché si ritorni nel calcio che conta, nel calcio vero”.

Patron Taglialatela prosegue: “Già in questa annata diversi imprenditori locali ci hanno dato una grossa mano. Per allestire una squadra di ottimo livello c’è bisogno dell’apporto di tutti. Le idee non mancano, i progetti ci sono, mi sto battendo giorno dopo giorno affinché l’Ischia Calcio abbia un futuro importante ma soprattutto duraturo”.

Nei giorni scorsi al Mazzella c’è stata la visita della Commissione Impianti sportivi della Figc che ha preso atto dell’efficienza dello stadio per il massimo campionato dilettantistico. Il numero uno gialloblù chiude: “Quello di Serie D è un campionato molto difficile, ci stiamo muovendo per fare bella figura anche nella prossima stagione. Sia il mister che il direttore sportivo e lo staff tecnico sono confermatissimi. Con Buonocore e Lubrano ho parlato in varie occasioni, ritengo che siano fondamentali per il progetto Ischia che è iniziato e deve proseguire con loro. Siamo intenzionati a ben figurare in Serie D, per vivere altri momenti bellissimi come quelli appena vissuti. Vogliamo vedere lo stadio Mazzella sempre pieno, disputare un altro campionato da protagonisti anche se sappiamo che non sarà facile. Stiamo lavorando per attrezzare una buona squadra ma bisogna prima definire il budget e poi agire di conseguenza”.