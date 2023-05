Ischia, si conclude l'avventura di Padin: "Sono onorato di aver fatto parte della storia gialloblù"

Quindici sigilli in campionato, forza fisica ed esplosività. Punto di riferimento nello scacchiere, pedina preziosa in corso d’opera. Ottimo finalizzatore, centravanti di manovra e abile nelle ripartenze. Il classico attaccante moderno che fa la fortuna dell’allenatore e del club. C’è tanto di Franco Padin nel traguardo Serie D tagliato dall’Ischia. Il calciatore però non resterà alla corte di Enrico Buonocore e, con un messaggio di ringraziamento, si è congedato dai gialloblù: “È arrivato il momento di salutarci. Purtroppo le nostre strade si devono separare, voglio dirvi che è stato un anno indimenticabile, speciale, l’anno del Centenario e in più abbiamo vinto. Sono onorato di aver fatto parte della storia dell’Ischia Calcio, sono molto grato a tutta l’isola e al popolo ischitano per come hanno trattato me e la mia famiglia. Ringrazio tutti i tifosi e anche tutte le persone che hanno lavorato con noi e che mi sono stati sempre vicini. E soprattutto ringrazio i miei compagni che sono diventati amici e fratelli, rimarranno per sempre nel mio cuore. Spero carissima Ischia di rincontrarci in futuro. Un abbraccio grande a tutti”.