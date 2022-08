Confermatissimo il portiere Claudio Mazzella , ancora protagonista con la casacca gialloblù. Con lui altresì il classe 2005, David Musella. Restano all'Ischia anche i difensori Filippo Florio , Pasquale Chiariello , Antonio Di Costanzo e Matteo Muscariello . Il leader Davide Trofa , Giovan Giuseppe Arcamone e Matteo Arcamone saranno ancora in mediana. Infine, Giò Cibelli , Luca Pesce , Massimo De Luise e il rientrante Ugo Invernini si assicurano una divisa nel reparto avanzato.

Tra i pali arriva Mirko Gemito , prelevato a titolo definitivo dal Sant'Agnello e classe 2004. Più esperienza giunge dal Barano, con Antonio Matarese che va a rinvigorire la zona sinistra del campo. Sulla fascia mancina c'è il tesseramento altresì di Giovanni Zazzaro . L'ex San Marzano Kelvin Matute , Gennaro De Simone (reduce dalla vittoria del campionato con la Puteolana) e il giovannissimo Giovanni Ballirano vanno a potenziare il centrocampo. Sulla corsia offensiva c'è la firma di Ciro Simonetti , mentre Franco Padin - proveniente dall'esperienza con il Castrovillari in Serie D - è il nuovo centravanti.

Nuovi arrivi e numerose conferme. L' Ischia è all'opera per programmare il prossimo campionato di Eccellenza. La squadra, affidata a mister Enrico Buonocore , punta a un piazzamento al vertice e mette nel mirino il salto di categoria. La dirigenza, infatti, lavora per migliorare l'organico e restituire allo staff una rosa completa nei vari reparti. Nelle ultime ore, il club isolano ha annunciato ben otto volti nuovi.

La formazione isolana si muove in vista del prossimo campionato di Eccellenza: ecco i nomi dei calciatori che faranno parte della brigata gialloblù

Ischia, organico in via di definizione: otto acquisti e tredici confermati per mister Buonocore