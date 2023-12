Botta e risposta tra Ischia e Nocerina, Baldassi replica a Liurni al Mazzella

Botta e risposta tra Ischia e Nocerina nel derby campano valido per l’ultima giornata del girone d’andata del girone G di Serie D. Allo stadio Mazzella la squadra di Enrico Buonocore e la truppa di Marco Nappi duellano ma al triplice fischio è 1-1. Si chiude così il fantastico anno del club di Pino Taglialatela.

La cronaca si apre subito con un’opportunità creata dai padroni di casa, Arcamone colpisce di testa dopo un traversone: il centrocampista però non indirizza verso lo specchio. Passano quattro giri di lancette e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, i gialloblù tornano a rendersi pericolosi con un’incornata imprecisa di Chiariello. Al 13’, dopo una nuova battuta dalla bandierina, l’ex Talamo stacca ma non trova il bersaglio. Chance per gli isolani anche al 15’, i molossi si salvano in qualche modo e rispondono con un tentativo di Cardella che termina oltre la traversa. Al 24’ ancora Baldassi suona la carica per i ragazzi di Buonocore, la formazione di Nappi replica alla mezz’ora ma il direttore di gara ferma l’azione per intervento irregolare su Vivace. Al 41’ la Nocerina sblocca con Liurni, bravo a liberarsi e a battere l’estremo difensore con una conclusione vincente. La gioia rossonera dura pochissimo perché al 43’ Baldassi ristabilisce la parità con una botta che sorprende Venturini. All’alba del secondo tempo subito occasione per Quirino che, da posizione defilata, va a caccia della rete senza successo. L’Ischia cerca di colpire con una botta di Florio al 54’ e con un’acrobazia di Talamo al 58’, gli ospiti reggono all’urto. Al 74’, su una disattenzione della difesa, Arcamone si presenta davanti a Venturini e spara oltre la traversa. L’ultima azione degna di nota è di Parravicini che trova il palo a pochi istanti dalla fine.

Il tabellino

Ischia Calcio: Vivace, Florio, Ballirano, Maiorano (79’ Trofa), Chiariello (69’ Montuori), Pastore, Quirino (79’ Di Meglio), Talamo (86’ Mattera), Giacomarro, Baldassi, Patalano (69’ Arcamone). A disp.: Sarracino, Damiano, Buono, Bisogno. All.: Buonocore

Nocerina: Venturini, Magliocca (89’ Petti), Mariano, Mazzei, Pinna, Tuninetti (83’ Citarella), Basanisi (65’ Maimone), Rossi, Liurni (78’ Garofalo) Cardella, Guida (61’ Parravicini). A disp.: Fantoni, Crasta, Dorato, Esposito. All.: Nappi

Arbitro: Raineri di Como

Marcatori: 41’ Liurni (N), 43’ Baldassi (I)

Ammoniti Maimone (N), Nappi dalla panchina (N)