Dall'infortunio ai legamenti al futuro, Invernini: "Il recupero procede bene, sono pronto a tornare in campo. Sull'Ischia..."

Una stagione iniziata col piede giusto, la rete nel derby di Coppa di categoria ha permesso all'Ischia di proseguire nella competizione. Poi, il gol del raddoppio nella sfida casalinga di campionato contro il Sant'Antonio Abate. L'annata di Ugo Invernini si è interrotta, in maniera sfortunata per un infortunio, nella gara contro il Mondragone dello scorso 31 ottobre. L'ingresso sul rettangolo verde, lo scontro con l'avversario e la diagnosi impietosa: problema ai legamenti e al menisco del ginocchio destro. Un brutto stop che ha costretto il classe 2001 a restare lontano dal campo per molti mesi: "Il recupero dall’infortunio procede bene", dice ai nostri microfoni. E continua: "Finalmente si vede un po’ di luce in fondo al tunnel. Devo sistemare le ultime cose e poi posso tornare a giocare".

Invernini, tra le diverse soluzioni offensive di mister Iervolino, contava sulla fiducia dell'intero ambiente: "La prima parte di stagione era iniziata nei migliori dei modi dal punto di vista personale. Complessivamente, giocando poche partite, avevo trovato diversi gol. Avevo la fiducia del mister che mi schierava spesso, soprattuto a gara in corso". Poi, l'infortunio che ha rallentato il processo di crescita con la casacca gialloblù: "Il 31 ottobre purtroppo, appeno entrato in campo, mi sono infortunato. All'inizio speravo non fosse niente di grave, ma poi ho scoperto che mi ero rotto il crociato. Se avevo capito da subito la gravità? Un po’ avevo capito dalla sensazione provata, però speravo fino alla risonanza che non fosse nulla di così grave".

Preziosa è stata la vicinanza dell'Ischia: "Per la riabilitazione mi ha seguito il fisioterapista della squadra, che ringrazio infinitamente perché è stato fondamentale. Mi sono operato circa un mese dopo l’infortunio e poi con calma ho iniziato la riabilitazione tipica di un intervento post-crociato. Prima esercizi di mobilità, per recuperare i movimenti della gamba. Poi, piano piano, ho aumentato i carichi in palestra per recuperare il tono muscolare della gamba. Sono tornato a correre e adesso ho iniziato a fare tutto tipo i cambi di direzione e tiri in porta".

Invernini è uno dei giovani più promettenti del panorama calcistico campano. Sul futuro, l'attaccante ha rivelato: "Per il momento non ho ancora nulla di certo, niente di concreto. Sto valutando un po' le opzioni disponibili e poi si vedrà". Infine, una battuta anche sul cammino dall'Ischia, terminato negli spareggi: "Penso che la squadra abbia fatto un buon percorso, i ragazzi hanno dato tutto. È un peccato perché da poter ritrovarci secondi e affrontare un playoff in casa, ci siamo ritrovati quarti. Purtroppo è andata così".