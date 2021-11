Ischia, serio infortunio per l'attaccante Invernini: tegola per mister Iervolino

Una grave perdita per il prosieguo della stagione. L'Ischia di mister Angelo Iervolino perde per un infortunio - piuttosto serio - l'attaccante Ugo Invernini. Il calciatore, elemento valido per le idee tattiche dell'allenatore in fase offensiva, ha riportato un problema ai legamenti e al menisco del ginocchio destro dopo lo scontro rimedato nella sfida col Mondragone. Appena una manciata di minuti è durata la prova del profilo avanzato gialloblù che è stato costretto ad abbandonare il campo in seguito a un impatto con Alvino. La società isolana ha rilasciato una nota ufficiale in merito allo stop di Invernini:

"S.S.D. Ischia Calcio comunica che Ugo Invernini, attaccante della Prima Squadra, ha riportato a seguito dello scontro di gioco nel corso della partita con il Mondragone, un serio infortunio ai legamenti ed al menisco del ginocchio destro che lo costringerà a diversi mesi di stop. Ad Ugo vanno gli auguri di tutta la società e la squadra: ti aspettiamo presto di nuovo in campo, il Mazzella resterà sempre casa tua".

Non è stata una settimana semplice per l'Ischia che sta lavorando in vista del big-match interno contro il Savoia. Nelle ultime ore, infatti, il club ha dovuto fare i conti col Covid. Due componenti del gruppo-squadra, infatti, sono risultati positivi dopo i test eseguiti con tampone molecolare dalla ASL Napoli 2 Nord. Entrambi sono stati posti in isolamento domiciliare, mentre il team è stato sottoposto a controllo con tampone antigenico e "non è stata riscontrata alcuna ulteriore positività ed è stata altresì effettuata la sanificazione degli spogliatoi dello stadio Mazzella".