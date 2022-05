Ischia - L'ex Napoli Taglialatela si dimette dal ruolo di direttore generale

L'eliminazione dai playoff di categoria per mano del San Marzano. Per l'Ischia di Angelo Iervolino è terminata la stagione sportiva con una sconfitta rimediata negli spareggi. La rete di Meloni ha deciso il confronto disputato tra le due formazioni allo Stadio Pasquale Novi di Angri. Il giorno dopo lo scottante ko si è concretizzata la separazione da Pino Taglialatela. L'ormai ex direttore generale ha rassegnato le dimissioni, a comunicarlo è stata la società isolana. Questa la nota: "SSD Ischia Calcio rende noto che, nella serata di ieri, Pino Taglialatela ha comunicato la sua intenzione di rassegnare le dimissioni dalla carica di direttore generale della società. L’Ischia Calcio ringrazia Pino per il significativo contributo dato alla crescita del sodalizio gialloblu negli ultimi quattro anni e gli augura le migliori fortune personali e professionali per il futuro".