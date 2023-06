Ischia-Di Costanzo, Taglialatela sorpreso: fumata nera e trattativa saltata

Contatti costanti, primi incontri e accordo vicino alla definizione. Poi il passo indietro e l’intesa che sembra ormai archiviata con la fumata nera. Trattativa saltata quella tra l’Ischia di Pino Taglialatela e la famiglia Di Costanzo, che ha deciso di investire ancora a Pozzuoli e sulla Puteolana. Ad inizio giugno, attraverso un comunicato ufficiale, il club gialloblù aveva rivelato il possibile ingresso nei quadri societari di un volto nuovo disposto ad acquisire le quote. Un interesse che ha entusiasmato l’ex portiere e la sua squadra, decisa a consolidarsi tra le big del prossimo campionato di Serie D. Gli aggiornamenti tra le parti sono andati avanti nel corso delle settimane, c’è stato anche un vertice sull’isola dove si è entrati nel vivo della programmazione, stilando altresì un budget. Taglialatela, pronto a stringere la mano, è stato però sorpreso in contropiede. Un ripensamento da parte dei Di Costanzo che, dopo ore di riflessione, hanno optato per la permanenza sul suolo flegreo. L’affare dunque è sfumato, ma dalle recenti indiscrezioni non avrebbe frenato l’entusiasmo che si respira ad Ischia. La società, alla ricerca comunque di un contributo ulteriore, sta proseguendo nell’opera di sviluppo del progetto. Si va avanti con determinazione, il direttore sportivo Mario Lubrano lavora per allestire un gruppo all’altezza della Serie D da regalare a mister Enrico Buonocore. Il ritiro resta confermato per il 24 luglio, mentre a breve arriverà la comunicazione sullo sponsor tecnico che accompagnerà i gialloblù al ritorno sulla scena nazionale.