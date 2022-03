Ischia, Chiariello: "Con la Maddalonese sarà dura, ma puntiamo i playoff e vogliamo arrivarci nella miglior posizione"

Il pareggio in esterna col Mondragone e una frenata che non ha consentito l'aggancio alla coppia Napoli United-Savoia in classifica a quota 41 punti. L'Ischia di Angelo Iervolino, in vista dell'impegno casalingo contro la Maddalonese, sta lavorando per ritrovare il bottino pieno tra le mura amiche dello Stadio Mazzella. I gialloblù non avranno a disposizione un elemento fondamentale, Pasquale Chiariello. Il calciatore, tuttavia, non farà mancare il supporto ai compagni. Intervistato dai microfoni del club, il difensore ha così commentato:

"Domenica si ritorna a giocare in casa, ci aspetta un'altra finale e sicuramente avremo la spinta dei nostri tifosi. Io purtroppo non sarò disponibile e mi dispiace, ma sono fiducioso e credo in questi ragazzi. So che chi giocherà al mio posto senza dubbio farà una grande partita. Sarà dura perché la Maddolonese é una squadra esperta, con giocatori importanti e verrà a Ischia per fare punti. Noi abbiamo un obiettivo da raggiungere e daremo tutto per conquistare questi 3 punti, che per noi sono fondamentali. Puntiamo ai playoff e vogliamo arrivarci nella miglior posizione possibile. Dobbiamo continuare a lavorare e mettere tutto noi stessi, ogni singolo giorno, come abbiamo fatto nelle ultime partite".