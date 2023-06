Ischia, un altro bomber dice addio: Longo si congeda dai gialloblù

Non solo Franco Padin, arriva un'altra illustre separazione in casa Ischia. Michele Longo, tra gli artefici della conquista della Serie D da parte dei gialloblù, saluta la brigata di Enrico Buonocore e non farà parte del roster della prossima stagione. L'attaccante, arrivato durante il mercato di dicembre dall'Ercolanese, si è subito inserito nel gruppo e ha partecipato all'incredibile cavalcata della squadra di Pino Taglialatela. Prestazioni, reti (ben 11, ndr) e tanto lavoro nella doppia fase. Quattro immagini da menzionare nell'annata distante dalla terraferma per il numero 22: il pesante gol-vittoria a Capri, la firma a Villa Literno, la marcatura a Casoria nello scontro diretto e il sigillo promozione nel successo di misura contro il Pompei. Longo si congeda così:

"Volevo che questo giorno non arrivasse invece... Per elencare tutte le emozioni che ho provato in questi cinque mesi le parole non basterebbero, ho creato rapporti che vanno al di là del campo che mi hanno agevolato durante il mio cammino. Mi sono cucito dal primo giorno la maglia dell’Ischia addosso, l’ho onorata su ogni campo ma anche fuori. Mi sono messo nei panni di chi ha sofferto e ho provato gli stessi dolori, questo mi ha fatto dare un qualcosa in più che negli anni mi è mancato. Porterò custodito nel mio cuore il boato dopo il gol con il Pompei, io e voi quest’anno ci siamo presi una grossa rivincita. Mi mancherà il Mazzella. Ringrazio i presidenti Taglialatela e Borsò, persone uniche ed eccezionali, lo staff tecnico, i mister, i direttori e i fisioterapisti. Mi mancherà Ischia e la sua gente: mi avete fatto sentire a casa, coccolato e supportato, sarò sempre uno di voi. Vi auguro di tornare nei professionisti al più presto e anche “l’atleta di prima categoria” ci proverà, quello che qualche gol importante l'ha fatto ogni tanto (forse). Sarò nella vostra storia per sempre e voi sempre nel mio cuore, vi voglio bene. Forza Ischia".