L'Ischia Calcio batte anche il Trastevere e sale al terzo posto in classifica

L'Ischia supera anche l'esame Trastevere e non ferma la sua corsa. Dopo due successi esterni consecutivi, la squadra di Enrico Buonocore si assicura una nuova vittoria al rientro allo stadio Mazzella. Il club di Pino Taglialatela fa un altro balzo importante in classifica, terza posizione solitaria e momento magico per lo spogliatoio gialloblù. Il match è divertente fin dalle battute iniziali, è il solito Baldassi a sbloccare la sfida con un calcio di rigore al 2' per un fallo di mano di Riccio. Il numero dieci, riferimento offensivo considerata l'assenza di Talamo, è glaciale e deposita in rete. La reazione ospite non si fa attendere, ma le migliori occasioni sono per gli isolani con Mattera e Quirino. Proteste al 29' in occasione del gol annullato a Tortolano. Soltanto in avvio di secondo tempo il Trastevere agguanta il pareggio con il neo entrato Baldari sugli sviluppi di una rimessa laterale. Al 67' l'Ischia acciuffa il nuovo vantaggio con una punizione di Giacomarro: il centrocampista, nel tentativo di scodellare in area, fa partire un destro velenoso che beffa Semprini, non impeccabile. Il risultato del Mazzella non cambia più e i gialloblù si assicurano una vittoria preziosa.