Ischia Calcio, si pianifica la squadra per la prossima Serie D

L’Ischia si prepara al prossimo campionato di Serie D. Archiviata la stagione in Eccellenza, terminata con la promozione nella categoria superiore, in casa gialloblù sono iniziati i lavori per la progettazione dell’annata futura. Si partirà dalle basi solide rappresentate dal presidente Pino Taglialatela, dal valido aiuto di Lello Carlino, dal direttore sportivo Mario Lubrano e dal mister Enrico Buonocore, confermato con pieno merito in panchina. Si lavora in maniera costante al progetto isolano e, come annunciato nelle scorse settimane, potrebbero esserci novità per quanto riguarda l’assetto societario. L’ex portiere, dopo aver ereditato e condotto l’Ischia alla D, è pronto ad accogliere un nuovo socio nei quadri del club. In attesa di eventuali sviluppi, il settore tecnico non si è fermato: il ds Lubrano, su indicazioni dell’allenatore, studia i movimenti più opportuni per allestire la rosa della prossima stagione. L’intenzione del dirigente è regalare allo staff valide pedine per un organico quasi completo in vista del ritiro che avrà il via il 24 luglio e competitivo con le blasonate piazze a livello nazionale. Resta momentaneamente in stand-by la questione riconferme. Il blocco della scorsa stagione, rappresentato dai calciatori protagonisti dell’impresa promozione, attende novità dalla società: sono programmati incontri per definire la permanenza o accertare l’addio alla truppa gialloblù. La parola d’ordine, ad oggi, è “priorità”: la corsia preferenziale dei leader è per l’Ischia, ma in caso di mancata intesa gli stessi si guarderanno intorno alla ricerca di una nuova sistemazione.