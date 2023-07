Ischia Calcio, che batosta: daspo per mister Buonocore e Cibelli

Una vera e propria batosta per l’Ischia Calcio, che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie D. Tre daspo sono stati notificati per periodi da uno a quattro anni, emessi in relazione alla partita disputata allo Stadio Mazzella lo scorso 2 aprile contro il Napoli United. Una persona era stata denunciata per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre le altre due, rispettivamente allenatore (Enrico Buonocore, ndr) e calciatore (Giò Cibelli, ndr) dell’Ischia Calcio, erano state denunciate per oltraggio, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale poiché, al termine dell’incontro, avevano insultato e minacciato un operatore della Polizia Scientifica. Il tecnico era stato altresì denunciato per invasione di campo pur essendo stato squalificato e non presente nella distinta di gara: era stata riscontrata la sua presenza a bordo campo.

Il comunicato dell'Ischia

SSD Ischia Calcio comunica che, in relazione ai provvedimenti di DASPO (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) emessi in data odierna dalla Questura di Napoli a carico di suoi due tesserati - il tecnico Enrico Buonocore e il calciatore Biagio Gianmarco Cibelli - prende atto della decisione della Questura di Napoli e discuterà nelle sedi opportune la posizione degli stessi. La società è vicina ai propri tesserati che saranno seguiti dai propri legali, auspicando una soluzione rapida ed efficace nelle sedi competenti.