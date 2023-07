Ischia Calcio, che batosta: daspo per mister Buonocore e per un calciatore

Una vera e propria batosta per l’Ischia Calcio, che si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Serie D. Tre daspo sono stati notificati per periodi da uno a quattro anni, emessi in relazione alla partita disputata allo Stadio Mazzella lo scorso 2 aprile contro il Napoli United. Una persona era stata denunciata per resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre le altre due, rispettivamente allenatore e calciatore dell’Ischia Calcio, erano state denunciate per oltraggio, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale poiché, al termine dell’incontro, avevano insultato e minacciato un operatore della Polizia Scientifica. Il tecnico era stato altresì denunciato per invasione di campo pur essendo stato squalificato e non presente nella distinta di gara: era stata riscontrata la sua presenza a bordo campo.