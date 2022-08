Ischia, Buonocore è il nuovo allenatore: "Torna qui nell'anno del Centenario, non chiamatela coincidenza"

L'Ischia si appresta a vivere un nuovo cammino nel campionato di Eccellenza. La squadra gialloblù, attesa dal Centenario tra qualche settimana e precisamente il prossimo 19 settembre, sta lavorando per farsi trovare pronta al debutto nella nuova stagione. Inserita nel Girone A, la compagine isolana ha deciso di affidare la panchina a un volto noto. Non sarà più Angelo Iervolino a guidare la brigata, bensì Enrico Buonocore: "Leggenda del calcio ischitano, cresciuto nel Napoli e per anni capace di incantare l’Italia intera con il suo sinistro. Nel 2005/2006 tornò a Ischia da calciatore, proprio in Eccellenza, trascinando i gialloblù alla Promozione in Serie D. Oggi vi ritorna da allenatore, nell’anno del centenario. Non chiamatela coincidenza".