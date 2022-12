Ischia-Acerrana, attesa per la sfida del 4 gennaio: ripresa la preparazione per il Toro, i gialloblù puntano alla vetta solitaria

Pausa natalizia in archivio, c'è già una data segnata sul calendario d'Eccellenza: il prossimo 4 gennaio c'è in programma la partita dello Stadio Mazzella tra l'Ischia e l'Acerrana. Le due formazioni si sfideranno sull'isola per il recupero della quattordicesima giornata del Girone A del campionato. Dopo i due impegni di Coppa Italia, che hanno premiato la squadra di Vincenzo Di Buono, le compagini in questione si affronteranno ancora e questa volta in campionato. Sulla sponda gialloblù, dopo aver scontato la squalifica, Enrico Buonocore è pronto a ritrovare il suo posto in panchina. L'obiettivo del club di Pino Taglialatela è ritrovare la vetta solitaria della classifica. Attualmente condivisa col Napoli United di Maradona jr., la parte alta della graduatoria sta riservando grande equilibrio. Gli isolani puntano a staccare le inseguitrici e conquistare il primato. Per quanto concerne la brigata granata, sono ripresi gli allenamenti agli ordini del mister dopo la sosta per le festività. Assenti Arciello ed Arrulo, entrambi in permesso, mentre Ricci e Vincenzo Pisani proseguono nel loro programma di recupero. Tutti gli altri disponibili all'Arcoleo, prima seduta anche per l'ultimo innesto Spinola. Lavori su esercitazioni tattiche prima della partitella in famiglia a campo ridotto. Otto giorno al ritorno in campo, Ischia e Acerrana guardano già all'appuntamento del 4 gennaio: in palio ci sono punti importanti per i rispettivi obiettivi stagionali.