Napoli-Juve, arbitra Irrati: nel 2016 fece squalificare Higuain per tre giornate

Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia è stato designato per arbitrare la partita di sabato 11 settembre alle 18, valida per la terza giornata del campionato di calcio di Serie A, fra Napoli e Juventus, in programma al Maradona.

Con Irrati anche gli assistenti Passaro e Costanzo, mentre il IV uomo sarà Ayroldi. Al VAR, invece, ci sarà Mariani assistito da Meli.

Irrati e l'espulsione di Higuain

Con Irrati il Napoli ha un precedente noto e poco felice. Era il 3 aprile 2016 quando Irrati espulse Higuain nel corso di Udinese-Napoli, poi finita 3-1- per i friulani. Dopo il doppio giallo l'argentino andò su tutte le furie ed entrò in contatto proprio con il fischietto toscano.

Duro il referto che portò alla squalifica dell'argentino per ben 3 giornate (pena ridotta dopo il ricorso), proprio mentre la squadra di Sarri era in piena lotta per lo Scudetto.