Inter-Napoli, i convocati: ancora assente Manolas

Kostas Manolas non recupera per la trasferta di Milano contro l'Inter. Il difensore greco non sarà, infatti, a disposizione di Spalletti per il match di San Siro.

Torna nell'elenco dei convocati, invece, Kevin Malcuit. Assente l'infortunato Ounas e i positivi al Covid Politano e Demme.

Questa la lista completa degli azzurri: Meret, Ospina, Marfella, Di Lorenzo, Ghoulam, Juan Jesus, Koulibaly, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Zanoli, Anguissa, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna.