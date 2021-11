Inter-Napoli, vendita tagliandi vietata ai residenti in Campania: si attende la decisione definitiva delle autorità

Resta al momento vietata la vendita dei tagliandi per assistere a Inter-Napoli ai residenti in Campania. Il big match si giocherà alla ripresa del campionato domenica 21 novembre alle ore 18,00 a San Siro.

Come si apprende dal sito ufficiale del club nerazzurro, la vendita ai tifosi residenti nella nostra regione è vietata in attesa di indicazioni ufficiali dalle Autorità.

Martedì e mercoledì, intanto, è partita la vendita libera on line e nei punti vendita specializzati per i non residenti in Campania.