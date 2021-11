Inter-Napoli 3-2, le pagelle: Mertens cambia il volto del match

Squadra in casa

Squadra in casa Inter

Le pagelle di Inter-Napoli 3-2:

Ospina 5,5

Di Lorenzo 6, Rrahmani 5,5, Koulibaly 5,5, Mario Rui 5,5

Fabian Ruiz 5, Anguissa 5,5

Lozano 5,5, Zielinski 6, Insigne 5

Osimhen 5,5

Petagna 6, Mertens 6,5, Elmas 6

Spalletti 6

Arbitro Valeri 5

MIGLIORE TODAY - Mertens 6.5: il belga cambia il volto del match sul 3-1. Gol da cineteca, grinta, carica per i compagni, giocate di qualità. Peccato per il gol fallito in pieno recupero che avrebbe regalato il pareggio agli azzurri.