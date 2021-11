Gol ed emozioni a San Siro: al Napoli non riesce la rimonta nel finale

Il Napoli non riesce ad approfittare della sconfitta del Milan a Firenze e cade a San Siro per 3-2 contro l'Inter. Gli azzurri hanno la peggio al termine di una partita scoppiettante, ricca di emozioni e di colpi di scena.

Dopo il vantaggio partenopeo con un gran gol di Zielinski su assist di Insigne al 17', l'Inter pareggia al 25' con Chalanoglu su rigore, concesso per un fallo di mano di Koulibaly. I padroni di casa raddoppiano in chiusura di tempo, con Perisic che batte Ospina di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

Nella ripresa al 60' Lautaro Martinez porta sul 3-1 i nerazzurri, finalizzando al meglio un contropiede orchestrato dal connazionale Correa. Nel finale Spalletti inserisce Mertens ed Elmas per Insigne e Lozano e i due cambi risvegliano il Napoli. Il belga sigla al 78' un gol da cineteca, ma in pieno recupero fallisce clamorosamente il gol del 3-3, calciando a volo alto solo davanti ad Handanovic. In precedenza l'estremo difensore interista aveva salvato la sua porta dal pareggio su colpo di testa di Mario Rui.

Infortunio per Osimhen: violento scontro di gioco con Skriniar

Victor Osimhen è stato costretto a lasciare il campo, sostituito da Andrea Petagna, al 55esimo minuto. Il centravanti del Napoli ha avuto la peggio in seguito ad un violento scontro di gioco aereo con l'interista Skriniar. Occhio sinistro gonfio per l'azzurro, dopo un testa contro testa. Il nigeriano è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Anche Zanoli positivo al Covid: l'annuncio nelle ore precedenti al calcio d'inizio

Poco dopo le 14,00 la SSC Napoli ha comunicato che, a seguito dei tamponi effettuati dopo la mezzanotte, anche il difensore Alessandro Zanoli è risultato positivo al Covid-19.

Il terzino azzurro - come reso noto dal club partenopeo - aveva già contratto il virus in passato ed è vaccinato con doppia dose.

Si tratta del terzo caso di positività in meno di 10 giorni in rosa, dopo quelli di Demme e Politano.

Il tabellino

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu (62' Vidal), Perisic (88' Satriano), Correa (62' Dzeko), Lautaro. All. S. Inzaghi

Napoli (4-2-3-1): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian Ruiz, Lozano (74' Elmas), Zielinski, Insigne (74' Mertens), Osimhen (55' Petagna). All. Spalletti

Arbitro: Valeri di Roma

Marcatori: 17' Zielinski, 25' Calhanoglu, 44' Perisic, 60' Lautaro, 78' Mertens

Note: ammoniti Koulibaly, Cahlanoglu, Rrahmani, Vidal.