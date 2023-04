Serie A, Inter-Lazio: la diretta

Inter-Lazio decisiva per le sorti dello Scudetto del Napoli. In caso di mancata vittoria del biancocelesti a San Siro e con la concomitante vittoria del Napoli contro la Salernitana sarà titolo nazionale per gli azzurri.

Formazioni

LAZIO: 94 Provedel; 77 Marusic, 15 Casale, 13 Romagnoli, 23 Hysaj; 21 Milinkovic-Savic, 32 Cataldi, 10 Luis Alberto; 7 Felipe Anderson, 17 Immobile, 20 Zaccagni. A disposizione: 1 Maximiano, 31 Adamonis, 3 Pellegrini, 4 Patric, 5 Vecino, 6 Marcos Antonio, 9 Pedro, 11 Cancellieri, 18 Romero, 26 Radu, 29 Lazzari, 34 Gila, 50 Bertini, 88 Basic.

Allenatore: Maurizio Sarri.

INTER: 24 Onana; 33 D'Ambrosio, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 90 Lukaku, 11 Correa. A disposizione: 1 Handanovic, 21 Cordaz, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 6 De Vrij, 8 Gosens, 9 Dzeko, 10 Lautaro, 12 Bellanova, 14 Asllani, 20 Calhanoglu.

Allenatore: Simone Inzaghi