Insulti razzisti allo stadio, il sindaco di Bergamo Gori chiede scusa al Napoli

"Che vergogna gli insulti razzisti di alcuni tifosi dell’Atalanta oggi allo stadio. I pochi che hanno urlato non ci rappresentano, ma riescono a farci fare una pessima figura. Le scuse mie e dei bergamaschi sani agli amici del Napoli".

Questo il tweet di scuse del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, per alcuni brutti episodi che si sono verificati allo stadio in occasione di Atalanta-Napoli.

"Intervenga il ministro dell'Interno"

"Non ci siamo. Evidentemente la decisione di chiudere la curva veronese dopo il match con il Napoli non è stata sufficiente. Prima a Bergamo poi a Genova razzisti travestiti da tifosi ultrà hanno dato il peggio di se’. Con Kalidou Koulibaly che a Bergamo ha lasciato il campo con il 'ne**o di m***a' e a Genova i tifosi romanisti con 'Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta”. Non c’entra la goliardia, non c’entra la discriminazione territoriale. È razzismo. Alle autorità del calcio e alla ministra dell’interno Lamorgese chiediamo: identificazione e daspo a vita per i razzisti. Se i cori sono percepiti distintamente in tutti i settori dello stadio se cioè non è una esigua minoranza di tifosi a incitare all’odio razziale, squalifica del campo". Lo affermano in una nota i senatori Sandro Ruotolo e Gaetano Quagliariello e lo scrittore Maurizio de Giovanni.