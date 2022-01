Insigne manda un video ai tifosi del Toronto e i supporter azzurri insorgono (VIDEO)

"Ciao, volevo salutare tutti i tifosi del Toronto: sono contento di iniziare questa nuova avventura e voglio ringraziare la società. Ci vediamo a luglio, all for one!". Queste le prime parole di Lorenzo Insigne dopo l'annuncio della firma per il suo trasferimento dal Napoli al Toronto Fc, a partire dal prossimo primo luglio. Insigne ha parlato attraverso i social del club canadese, che ha anche diffuso le immagini e il commento "Un momento storico". I tifosi azzurri non l'hanno presa benissimo considerando questo messaggio una mancanza di rispetto nei loro confronti e c'è chi già chiede che lasci la fascia a Mertens.