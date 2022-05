Napoli-Genoa, iniziativa per salutare Insigne alla sua ultima in azzurro al Maradona

Napoli-Genoa oltre che l'ultima gara interna della stagione sarà una partita speciale per un motivo ben preciso. Lorenzo Insigne, infatti, giocherà per l'ultima volta con la maglia azzurra davanti al pubblico del Maradona, prima di lasciare il club partenopeo dal 1° luglio per il Toronto.

La società ha pronta un'iniziativa per salutare il capitano in occasione del match contro i rossoblù, come anticipato dall'head of operations azzurro Alessandro Formisano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

"Per Insigne ci sarà una celebrazione prima della partita. Al termine della gara mi auguro che l'entusiasmo dei tifosi sarà tanto", ha rivelato il dirigente del Napoli.