Rigori, arrivano le critiche per Insigne: "Non è sfortuna se ne sbagli 3 su 5"

Con l'errore di ieri, sono tre i rigori sbagliati in questa stagione da Lorenzo Insigne su 5. Prima di questa stagione, Insigne aveva segnato 22 rigori su 27 calciati con la maglia del Napoli, con una percentuale di realizzazione dell'81,48%.

Con tre errori su cinque rigori calciati, Insigne detiene il record negativo dei principali campionati europei.

Alessandro Matri, ex calciatore, ha così commentato ai microfoni di Dazn l'ultimo errore dagli undici metri: “Non credo sia sfortuna, se sbagli 3 rigori su 5 le certezze le perdi. Però Lorenzo è forte ed è un giocatore di grande personalità. La prossima volta non si tirerà indietro. Non credo che le situazioni esterne possano influire e influenzarlo".

Spalletti dal canto suo ha ribadito che il rigorista resta Insigne anche nelle prossime partite.