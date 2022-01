Zoff su Insigne: “Se va al Toronto, è come se appendesse le scarpette al chiodo”

Insigne e l'offerta principesca del Toronto: "se va in Canada adesso non giocherà più in un campionato competitivo. Come se appendesse definitivamente le scarpe al chiodo. Anche se questo chiodo è d'oro".

Lo dice Dino Zoff ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. "Questo però è un mio pensiero, non posso giudicare le scelte degli altri", chiarisce l'ex campione del mondo.