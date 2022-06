Insigne, possibile esordio con la maglia del Toronto il 9 luglio

C'è grande attesa in Canada per la prima di Lorenzo Insigne con la maglia del Toronto. L'ex capitano del Napoli - come riferisce Ottawa Sun - potrebbe essere presentato venerdì prossimo in una conferenza stampa, anche se non c'è ancora l'annuncio ufficiale.

Per quanto riguarda, invece, il calcio giocato, l'attaccante della nazionale italiana potrebbe scendere in campo con il suo nuovo club il prossimo 9 luglio, nel match contro il San Jose Earthquakes, poichè la finestra di trasferimento si aprirà solamente due giorni prima, il 7 luglio.

Secondo il giornale canadese un altro napoletano potrebbe presto far compagnia ad Insigne: si tratta di Domenico Criscito, che sembra più vicino al trasferimento al Toronto.