Insigne-Toronto, incontro decisivo in un hotel di Roma: l'annuncio nei prossimi giorni?

Sembra ormai davvero tutto fatto per il passaggio di Lorenzo Insigne al Toronto a partire dal 1° luglio, data nella quale il capitano azzurro sarà libero dall'impegno contrattuale con il Napoli.

L'incontro decisivo è avvenuto oggi in un noto hotel di Roma, alla presenza dello stesso calciatore. I dettagli del vertice capitolino sono stati raccontati dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport, sul proprio sito ufficiale: "Lorenzo Insigne al Toronto da luglio, tutto fatto. A Roma è sbarcato, in rappresentanza dei dirigenti del Toronto, Lino Di Cuollo (che non tanto casualmente era stato avvistato a Napoli nelle scorse settimane), vice presidente della MLS. Perfezionati i dettagli per il contratto di quattro anni più uno (o direttamente cinque, cambia poco) che prevede il trasferimento in Canada dell’attuale capitano del Napoli. L’incontro é avvenuto in un albergo di Roma, alla presenza dello stesso Insigne. Parliamo di oltre 10 milioni netti a stagione più bonus che possono portare a sfondare la cifra di 15 milioni netti. I documenti sono stati spediti già email, adesso si attende l’annuncio: il giorno fissato è sabato".

Insigne, dunque, resterà al Napoli fino al termine della stagione per poi trasferirsi in estate in Nord America.