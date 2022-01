Insigne, Carlo Alvino: "Se il Toronto chiama, il Napoli potrebbe liberare il giocatore da subito anche a 0"

Dopo l'incontro in un noto hotel di Roma e l'accordo ormai raggiunto con il Toronto per la prossima stagione, i tifosi del Napoli si interrogano sul futuro immediato di Lorenzo Insigne. A questo punto resterà fino al termine del campionato o andrà via subito, come avvenne con Marek Hamsik qualche anno fa?

Sull'argomento è intervenuto il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Carlo Alvino, che nel corso di "Radio Goal" ha parlato dei possibili sviluppi di mercato sul capitano azzurro: "Se il Toronto volesse anticipare a gennaio il suo arrivo in Canada e dovesse chiamare il Napoli, il club azzurro potrebbe liberare sin da subito Insigne, anche a 0".